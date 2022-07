Bastidores de "Além da Ilusão": Rafa Vitti impactou a web com transformação de Davi

"Além da Ilusão" está em ritmo de reta final e o elenco grava as últimas cenas do folhetim de época. Mostrando um pouco dos bastidores, Rafael Vitti deixou escapar uma possível mudança no visual de Davi que deixou a web impactada. Nos registros, o ator aparece careca — mas, atenção: tudo não passou de efeitos e técnicas especiais.