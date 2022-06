Reta final de "Além da Ilusão" passa por virada: 4 verdades reveladas que mudam tudo na novela

"Além da Ilusão" vai sofrer com uma série de reviravoltas que resultam em uma virada surpreendente para a trama que está em ritmo de reta final. Com 4 segredos escancarados pelos protagonistas nos próximos capítulos, começando pela identidade de Davi (Rafael Vitti), nada mais vai ser igual na novela das 18h. Confira as mudanças!