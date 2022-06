Sem saber do retorno de Bento ao Brasil, Letícia aceita casar com Lorenzo em "Além da Ilusão"

Na trama de "Além da Ilusão", Lorenzo (Guilherme Prates) precisará enfrentar alguns percalços antes do tão sonhado final feliz com Letícia (Larissa Nunes). Após a falsa morte de Bento (Matheus Dias), o ex-soldado e a professora engataram um namoro — que dará em noivado. O que eles não imaginam, no entanto, é que o aspirante a escritor voltará para assombrá-los em breve, logo após recuperar o movimento das pernas. Entenda a situação abaixo!