Elenco revela spoilers do casamento de Olívia e Tenório em "Além da Ilusão": fotos de bastidores

Nos últimos capítulos de "Além da Ilusão", o amor vai estar no ar com o casamento de Olívia (Debora Ozório) e Tenório (Jayme Matarazzo) — que sobem ao altar após muitas reviravoltas. Mesmo com a mãe do rapaz chegando para atrapalhar tudo, os pombinhos ganham um final feliz. Os spoilers foram revelados pelo elenco através de fotos dos bastidores.