Madeleine decide reconquistar Zé Leôncio, mas revelação de Irma a deixa furiosa em "Pantanal"

Depois de uma desilusão amorosa, Madeleine (Karine Teles) vai decidir reconquistar Zé Leôncio (Marcos Palmeira), mesmo tendo tido uma experiência para lá de traumática com o fazendeiro no passado em "Pantanal". Irma (Camila Morgado) não esconde sua surpresa com a revelação e acaba confessando ter tido um caso com o ex-marido da irmã. Entenda!