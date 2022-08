Mãe do filho perdido de Zé Leôncio apareceu no primeiro capítulo de "Pantanal": saiba quem é

Os próximos capítulos de "Pantanal" vão mudar tudo para Zé Leôncio (Marcos Palmeira). A chegada do filho primogênito do fazendeiro, José Lucas de Nada (Irandhir Santos), vai despertar uma grande dúvida no público: quem é a mãe do garoto misterioso que surge em busca de reconhecimento? Entenda a reviravolta!