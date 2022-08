Madeleine demite Nayara em "Pantanal": ex de Jove deixará a mansão Novaes de mãos vazias

As mordomias de Nayara (Victoria Rossetti) não irão durar muito tempo na trama de "Pantanal". Isso porque, depois de perder Jove (Jesuíta Barbosa) para Juma (Alanis Guillen), a influenciadora digital será demitida do cargo de assistente de Madeleine (Karine Teles) e deixará a mansão dos Novaes sem um tostão no bolso — e sem a tão sonhada fama. Confira abaixo!