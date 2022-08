Filho perdido de Zé Leôncio chegará ao Pantanal: Zé Lucas se encantará por Juma

A partir de então, José Lucas entrará na disputa com Jove (Jesuíta Barbosa) e Tadeu (José Loreto) pelo posto de sucessor do pai nos negócios da família. E a "briga" entre irmãos não se limitará à herança: Lucas irá se interessar por Juma (Alanis Guillen), que tem um relacionamento com o seu irmão caçula.