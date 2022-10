Como assistir a "Todas as Flores" e quantos capítulos tem a novela?

Primeira novela original do Globoplay, "Todas as Flores" conquistou o público e já virou a queridinha dos noveleiros, que até gostariam de vê-la no lugar de "Travessia" no horário nobre da Globo. A história escrita por João Emanuel Carneiro, no entanto, não tem data para ser exibida na TV, tendo apenas os seus dois primeiros capítulos no ar na Tela Quente desta segunda-feira (24).