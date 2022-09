Quem é quem em "Todas as Flores": conheça o elenco de peso da novela original Globoplay

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro, " Todas as Flores" é mais uma novela inédita da Globo, que estreia com exclusividade no Globoplay na segunda quinzena de outubro, contando com duas temporadas. O elenco reúne alguns nomes de peso, como Caio Castro, Fábio Assunção, Letícia Colin, Regina Casé e Sophie Charlotte. Saiba quem é quem!