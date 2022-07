Ator comemora final das gravações de "Besouro Azul" e elogia Marquezine: "Minha favorita"

As gravações de "Besouro Azul", aposta de sucesso da DC Comics, chegaram oficialmente ao fim. Escalada para um papel de destaque, Bruna Marquezine demonstrou muita afinidade com o elenco e ainda ganhou um elogio de Xolo Maridueña, com quem faz par romântico na ficção, descobrindo ser a favorita do ator. Confira!