Bruna Marquezine parabeniza par romântico de "Besouro Azul": quem é Xolo Maridueña

Bruna Marquezine está aproveitando ao máximo a sua estadia em Hollywood. A atriz se mudou para os Estados Unidos por alguns meses para as gravações de "Besouro Azul", novo filme do Universo Cinematográfico da DC do qual é uma das protagonistas. Neste período, ela já se tornou melhor amiga dos gringos — entre eles Xolo Maridueña, com quem demonstra muita sintonia.