Melhores filmes de Katherine Heigl para maratonar: 3 deles para ver de graça na ViX

Jenny, vivida por Katherine Heigl, sofre pressão da família para se casar. No entanto, seus pais não fazem ideia de que ela já está apaixonada por uma mulher, Kitty (Alexis Biedel). E quando descobrem que Jenny quer se casar com ela a situação só complica. O filme está disponível para assistir de forma online e gratuita no streaming da ViX.