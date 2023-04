De ação a comédia: 10 filmes de Jackie Chan para ver sem pagar nada na VIX

Uma gangue de cinco jovens milionários, chamada de Gangue dos 5, leva a vida criminosa com requintes de crueldade, assassinando policiais e armando emboscadas. O inspetor Wing (Jackie Chan) acaba se tornando vítima de uma das armadilhas do grupo e toda sua equipe é assassinada - o que faz com que ele caia em depressão e se torne alcoólatra. Mas, para combater a gangue, ele conta com a ajuda de alguém que ajudou no passado.