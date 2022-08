"Obsessão" mistura suspense e cenas quentes em história eletrizante: como ver de graça

Se você está procurando um bom filme para assistir que reúne suspense, romance e acontecimentos inesperados, saiba que entre as produções mais vistas do ViX está “Obsessão” (2015). O filme holandês, dirigido por Antoinette Beumer, está no top 10 do streaming gratuito, com uma história que envolve o telespectador do começo ao fim.