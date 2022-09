Filmes que exaltam o poder feminino para assistir de graça no ViX: 13 opções em alta

No filme de 2016, May (Jessica Biel) tem uma vida tranquila como professora de yoga, até que sua irmã chega à cidade. Shiva (Zosia Mamet), que há anos não dava as caras, está envolvida em um relacionamento caótico e abusivo. Logo, May decide ajudar e, conforme se sente mais responsável pela vida da irmã, mais seu cotidiano se transforma de maneira inesperada.