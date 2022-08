"Cúmplices de Um Segredo" escancara realidade dura com história real no ViX

Na época do lançamento, o filme recebeu críticas bastante positivas, especialmente pela atuação das jovens atrizes que fizeram os papeis das irmãs Beth e Sandra. “A Sra. Breslin e especialmente a Sra. Henley são muito boas, elevando um filme que parece uma história contada com frequência”, escreveu Neil Genzlinger, do New York Times no Rotten Tomatoes.