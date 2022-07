Filmes inspirados em crimes reais para ver online e sem pagar nada: todos no ViX

O longa de 2014 mostra as inseparáveis irmãs Sandra (Abigail Breslin) e Beth (Georgie Henley). Filhas de Linda (Mira Sorvino), que sofre de alcoolismo, as jovens ainda são abusadas sexualmente pelo namorado da mãe. As irmãs decidem reunir forças e bolam um plano para resolver seus problemas e com isso se tornam "cúmplices de um segredo".