Filmes que são sucesso da crítica para assistir de graça no ViX com estrelas de Hollywood

Mesmo com medo, Magda enfrenta a situação de maneira otimista e com apoio de seu companheiro Arturo (Luis Tosar) e do filho, sem deixar de acreditar no poder da cura. A atriz surpreendeu os críticos. "Cruz dá um grande desempenho em um papel muito exigente", afirmou Geoffrey Macnab, do Independent (UK), para o Rotten Tomatoes.