Filho de Galvão Bueno fez homenagem linda ao pai após fim de uma era: "Você é gigante"

O filho caçula de Galvão Bueno fez uma linda homenagem ao pai que narrou a última Copa do Mundo de sua carreira em 2022, na final exibida no último domingo (18), marcada por muita emoção. Orgulhoso da trajetória do locutor, Luca Bueno afirmou que o tem como "exemplo de profissionalismo" e não economizou nos elogios. Confira!