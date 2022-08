Em reencontro, ex-paquitas da Xuxa gravam coreografia do programa em shopping: vídeo

Não é dia de TBT (abreviação do termo em inglês "Thowback Thursday") nas redes sociais, mas alguns fãs do "Planeta Xuxa" ficaram nostálgicos com uma publicação especial. No Instagram, as ex-paquitas Bárbara Borges, Andrezza Cruz, Van Melo, Caren Lima e Gisele Delaia compartilharam imagens de um reencontro no Rio de Janeiro e surpreenderam ao reproduzirem a antiga coreografia que faziam no palco do programa. Confira abaixo!