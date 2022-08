Elenco do seriado "Sandy e Junior" se reúne em show após 20 anos: todos ainda são amigos

O show de estreia de Sandy na turnê "Nós, VOZ, Eles 2", que aconteceu na última quinta-feira (18) em São Paulo, contou com presenças bastante especiais. Além da família da cantora, parte do elenco do seriado "Sandy & Junior" esteve no evento e garantiu a nostalgia do público ao posar juntos 20 anos após o fim da produção da TV Globo — que foi ao ar de 1999 a 2002. Confira abaixo!