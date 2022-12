Galvão Bueno se despede da Seleção Brasileira após eliminação: foi o último jogo em Copa do Mundo

Terminou nesta sexta-feira (9) a trajetória de Galvão Bueno como narrador oficial dos jogos da seleção brasileira em Copas do Mundo. O principal locutor do grupo Globo deixa oficialmente as transmissões da emissora após a final do Mundial, no dia 18, confessando que estava com o coração sangrando durante jogo difícil contra a Croácia.