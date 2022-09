Como estão as crianças de "Chocolate com Pimenta" hoje: Tonico mudou de profissão e de país

O intérprete de Fabrício em “Chocolate com Pimenta” fez várias novelas depois do folhetim de Walcyr Carrasco. Entre elas “Começar de Novo” (2004) e “Os Mutantes” (2008). Fez seu último trabalho na TV em 2014, em “Malhação: Casa Cheia”. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, nos últimos anos Gabriel tem se dedicado à carreira musical, com a banda Lauai.