Taís Araujo mostra reencontro de "Cheias de Charme" e deixa no ar continuação para a novela

Taís Araujo usou as redes sociais para mostrar um encontro de empreguetes diretamente de "Cheias de Charme". A atriz se reuniu com Isabelle Drummond e Leandra Leal, com quem contracenava, na trama que foi ao ar nas telinhas da Globo originalmente em 2012, dando a entender que pode vir uma continuação por aí. Confira o registro!