Por que Yudi Tamashiro foi demitido do SBT: ignorou recomendação e pedido de Silvio Santos

Yudi estava no "Bom Dia e Cia" desde 2005, assumindo outros projetos em paralelo no SBT antes do desligamento, como "Carrossel Animado" (2007–11), "Domingo Animado" (2007–08), "Campeonato de Perguntas" (2008), "Pirâmide Premiada" (2009), "Cantando no SBT" (2011) e "Sábado Animado" (2011–12).