Atores que não fazem mais novelas: foram revelados na TV, mas mudaram rumo da carreira

A última aparição de Karina Bacchi nas novelas foi em 2007, no folhetim “Caminhos do Coração” da Record TV. Ela contou recentemente ao podcast de Lamartine Posella que tem se dedicado à família e outros projetos. E que voltar a fazer novelas não está em seus planos, especialmente porque a exposição do corpo feminino nas produções vai contra tudo o que ela acredita atualmente. “Quando eu me vi um objeto sendo usado dessa forma, aquilo fez com que eu não quisesse mais atuar”, falou.