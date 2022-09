Paula Barbosa tem filho de 5 anos que também adora a Zefa: conheça a família da atriz

Responsável por dar vida para a Zefa no remake de "Pantanal", Paula Barbosa é mãe do pequeno Daniel na vida real, de apenas 5 aninhos, fruto do casamento com o produtor musical Diego Dalia. A neta de Benedito Ruy Barbosa é discreta sobre a vida pessoal, mas compartilha alguns registros em família nas redes sociais. Confira!