Quem são as sósias de Bruna Marquezine: 5 famosas geram comparações com a atriz

A ex-namorada de Neymar, que viveu affair com o jogador recentemente, também faz parte da lista. Isso porque, quando começaram o romance, Bruna Biancardi também foi muito comparada com Marquezine, com quem o jogador ficou por cerca de 6 anos (entre idas e vindas). Muito além do mesmo nome, as duas são parecidas nos traços físicos.