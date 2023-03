Golpe de 200 mil após morte de João Paulo motivou viúva do cantor a cursar direito

Roseli Barbosa, viúva do cantor João Paulo, da dupla sertaneja com Daniel, vive longe dos holofotes e não é muito conhecida pelo grande público, mas tem uma história de superação surpreendente e comovente. Após a morte do marido, ela teve depressão e viveu problemas financeiros - mas deu a volta por cima ao cursar direito para administrar melhor o que foi deixado por ele.