Tatuagem de Richarlison vira meme: tatuou rosto dele, de Neymar e de Ronaldo nas costas

Depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, Richarlison resolveu eternizar o amor pela seleção brasileira na pele, com uma tatuagem de seu rosto, ao lado dos de Neymar e Ronaldo Fenômeno, considerados grande ídolos do futebol pelo atacante. Pegando quase as costas inteiras, a arte viralizou e virou meme. Confira!