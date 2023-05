Tradicional selinho de Hebe Camargo começou com Rita Lee: fãs resgataram vídeo

Em 1997, Rita Lee foi ao programa de Hebe Camargo no SBT e, depois de cantar, brincou com a plateia dizendo que ela iria se casar com a apresentadora. O público caiu na gargalhada e, logo em seguida, a cantora deu um demorado selinho em Hebe que, surpresa, olhou para as câmeras com um hilário semblante assustado. Relembre o momento: