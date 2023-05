Roberto de Carvalho mostra cenas do último adeus à Rita Lee e recebe apoio de fãs e famosos

Após a morte da cantora Rita Lee, que aconteceu na noite da última segunda-feira (8) em decorrência de complicações de um câncer no pulmão, fãs puderam se despedir da Rainha do Rock em um velório aberto ao público no parque do Ibirapuera. Na ocasião, a família da cantora também esteve presente - e o viúvo da cantora, Roberto de Carvalho, registrou belas cenas do último adeus dos fãs.