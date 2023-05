Velório de Rita Lee em planetário tem tudo a ver com sua história: terá projeção especial e única no teto

A artista, que morreu na última terça-feira (9) por complicações de um câncer no pulmão, adorava o parque do Ibirapuera e costumava chamá-lo de “floresta encantada” na época em que o visitava antes da inauguração. Além do lugar ser especial para ela, a cantora ganhou ainda uma projeção especial no planetário, que mostra o céu do dia 31 de dezembro de 1947, sua data de nascimento.