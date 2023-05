Preta Gil confirma separação de Rodrigo Godoy e fala de nova fase: cantora voltou a trabalhar

Em seguida, a cantora se mostrou animada com a nova fase, na qual conciliará o tratamento do câncer com seu trabalho. “Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital [para] fazer a radioterapia e volta pra trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e conversando com minha psicóloga, resolvi voltar aos poucos”, pontuou.