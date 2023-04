Preta Gil revela que teve quadro grave de saúde recentemente: precisou pausar quimioterapia

“Nesse último mês não pude estar aqui porque passei por um grande susto que me impossibilitou de vir dar notícias. No dia 22 do mês passado, me senti mal em casa. Estava com um quadro de desidratação a princípio, mas no dia seguinte passei por uma septicemia, por um choque séptico”, explicou Preta, se referindo a um quadro de inflamação generalizada no corpo, geralmente decorrente de infecções bacterianas.