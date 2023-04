Preta Gil diz que soube de fatos sobre o próprio casamento junto do público: "Doloroso e cruel"

“Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa septicemia. Eu preciso de paz pra me curar!!! Beijos. Com amor, Preta”, escreveu ela, se referindo ao quadro de saúde de inflamação generalizada e infecção que interrompeu seu tratamento contra o câncer.