Poucos sabem, mas Adriane Galisteu já foi professora: fez magistério por vontade da mãe

A apresentadora contou que seu irmão mais velho entrou muito cedo para o mundo das drogas e que sua mãe, para tentar evitar que a filha pequena convivesse com as dores e os dramas familiares, a incentivava a seguir o sonho de ser artista. “Ela tentava me proteger do jeito dela, me tirar de casa para fazer esse tipo de trabalho para me aliviar”, afirmou.