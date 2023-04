Galisteu nem deu bola para Senna quando se conheceram: ela duvidou do interesse dele

Adriane Galisteu e Ayrton Senna começaram a namorar no início dos anos 1990 e o romance, digno de conto de fadas, só chegaria ao fim com a trágica e precoce morte do piloto. Pouca gente sabe, mas a apresentadora nem deu bola para o campeão de Fórmula 1 quando ele demonstrou interesse em conhecê-la.