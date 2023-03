João Vicente e Cleo não estão mais juntos há anos, mas ator é praticamente parte da família

Em agosto de 2022, João Vicente deu uma entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, e confirmou que ainda se encontra com a família da ex. "Tenho uma relação muito próxima com a família da Cleo e muito amor por todos eles. Amor fora do ordinário, amor mesmo, e pela Cleo também", declarou.