Xuxa se recusou a ser mãe dos filhos de Michael Jackson: história envolve até contrato

Na despedida do encontro, a apresentadora foi abordada pelo empresário do cantor com uma espécie de contrato. “Falei: ‘Mas contrato para fazer o quê?’. Ele falou: ‘Para carregar os filhos do Michael Jackson no seu ventre, assinar um papel e se casar com ele, ter uma união’”, contou a famosa em uma live com a atriz Nany People em 2020.