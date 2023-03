Além de ator, Rafael Zulu também é empresário de sucesso: sócio de Thiaguinho e mais

No ramo cultural, Rafael já foi sócio de uma casa de shows no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, mas acabou deixando o negócio. Agora, em 2023, ele retorna com a realização da “Tardezinha”, projeto desenvolvido em parceria com o cantor Thiaguinho, que tinha sido encerrado em 2019 e que, nessa nova fase, deve passar por 25 cidades brasileiras até o final do ano.