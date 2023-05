Fabio Assunção tem história fofa e muito antiga com Rita Lee: ele era criança quando a conheceu

Fabio Assunção compartilhou com os fãs uma homenagem à Rita Lee, que morreu aos 75 anos de idade na noite da última segunda-feira (8), relembrando uma história fofa, antiga e muito pessoal com a artista. Em uma publicação no Instagram, o ator revelou que desde a infância admirava a personalidade única da cantora - e teve uma vivência especial com ela.;