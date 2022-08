Camila Pitanga posta fotos lindas com a mãe e a filha: herdeira é a cópia da atriz

Camila Pitanga surpreendeu aos fãs com cliques raro nas redes sociais. A atriz publicou um carrossel de imagens no Instagram ao lado da mãe, Vera Malhães, e da única filha, Antônia — e é claro que os internautas ficaram de queixo caído com o tamanho da herdeira e com semelhança da jovem com a mãe. Confira abaixo!