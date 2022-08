Quem é o namorado de Julia Dalavia: intérprete de Guta assumiu romance com ator

Desde julho, muito se especulava sobre o suposto novo romance de Julia Dalavia e João Vithor Oliveira. Acabando com todas as fofocas, os dois atores apareceram juntinhos na 50ª edição do Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, em agosto de 2022. Na ocasião, eles estavam lado a lado no tapete vermelho em clima de romance.