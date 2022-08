Rafa Kalimann confessa que namoro com José Loreto começou com "empurrão" de Huck

Rafa Kalimann abriu o jogo sobre o início de seu namoro com José Loreto. Convidada especial da mesa do "Criança Esperança" no "Domingão", a ex-BBB confessou que tudo começou após uma "ajudinha" de Luciano Huck — que até brincou ao dizer que deseja ser o padrinho de casamento do casal. Saiba mais abaixo!