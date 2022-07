Adriane Galisteu relembrou namoro com Ayrton Senna no "Faustão": contou história ao filho

Na época, Galisteu morava na Lapa, em uma casa simples, mas que Ayrton fez questão de conhecer. "Foram 365 dias, um ano do lado dele, morando com ele, mais meio ano namorando. Essa história eu guardo com muito amor, muito respeito no meu coração, as pessoas naquela época me julgaram muito. Não só naquela época, isso faz parte. Me julgaram muito. Imagina um homem desse namorando essa menina pobre e ferrada, tem coisa errada, essa mulher não presta, ouvi barbaridades".