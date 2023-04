Melhores amigas, Carol Dieckmann exalta Preta Gil e agradece apoio de fãs: "Onda de amor"

Amigas de longa data, Preta Gil e Carolina Dieckmann estão ainda mais próximas diante das dificuldades vividas pela cantora atualmente. Com câncer no intestino, ela tem enfrentado momentos difíceis relacionados à saúde com Carolina a seu lado - e em meio a rumores sobre o casamento da amiga com Rodrigo Godoy, a atriz fez uma bonita homenagem à cantora.