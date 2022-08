Bruna Marquezine trouxe Xolo Maridueña ao Brasil: fez amizade com Xuxa e Sasha Meneghel

Bruna Marquezine trouxe Xolo Maridueña, seu par romântico em "Besouro Azul", para curtir alguns eventos no Brasil, onde o artista do momento teve a oportunidade de conhecer e fazer amizade com outros famosos, como Xuxa e Sasha Meneghel. Os dois foram vistos juntos em uma "festa julina" idealizada pela nova atriz da DC, deixando fãs eufóricos.