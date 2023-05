Fotos de Bruna Marquezine para capa da “Vogue” viralizam na web: “Isso é icônico”

Novamente capa da revista “Vogue”, a atriz Bruna Marquezine causou furor nas redes sociais recentemente. Em alta no mundo da moda e até do cinema internacional devido a sua participação em “Besouro Azul”, do universo DC, que esteia neste ano, a atriz surgiu produzida de forma impactante em belas imagens feitas pelo fotógrafo Lufré.